Die Genfer Uhrenmesse «Watches and Wonders» wird im Jahr 2025 Anfang April über die Bühne gehen. Vom 1. bis zum 7. April werden in den Palexpo-Hallen am Genfer Flughafen insgesamt 60 Uhrenmarken ihre Produkte und Neuheiten Händlern, Medien und an den letzten Messetagen der Öffentlichkeit präsentieren.