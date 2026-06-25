Auch der chinesische Markt verzeichnete einen Rückgang, bereits das zweite Jahr in Folge. Zudem seien die Margen durch die starke Aufwertung des Frankens, die Abwertung des US-Dollars sowie den hohen Goldpreis geschmälert worden. Seit Jahresbeginn entwickelten sich die wichtigsten Märkte teils gegensätzlich, China und Hongkong scheinen die Talsohle erreicht zu haben.
Gleichzeitig hätten Fälschungen und die «Ozark-Affäre» den Verband weiter beschäftigt. Es seien zahlreiche Massnahmen zur Bekämpfung durchgeführt worden. Insgesamt seien über 220'000 Uhren sichergestellt worden. Zudem habe die Internet-Einheit die Entfernung von 1,3 Millionen Inseraten erwirkt, die Fälschungen auf Online-Plattformen und in sozialen Medien anboten.
dm/hr
(AWP)