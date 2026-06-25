Der Verband der Schweizer Uhrenindustrie blickt an seiner Generalversammlung auf die Erschütterungen durch die von den USA eingeführten Zölle zurück. Der Verband hatte rasch eine Task Force ins Leben gerufen, um die Mitglieder zu unterstützen. Dennoch kam es zu einem Rückgang der Uhrenexporte, heisst es im Bericht des Präsidenten vom Donnerstag. Positiv erwähnt er die Freihandelsabkommen Mercosur und mit Indien.