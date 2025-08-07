Bugmann nannte dabei etwa den Kauf von Energie, zusätzliche Investitionen von Schweizer Firmen in den USA oder die Hilfe bei der Ausbildung von Personal. Der Verband unterstützt nach eigenen Angaben den Bundesrat darin, eine bessere Lösung im beiderseitigen Interesse zu erreichen. Auch die USA müssten mittel- bis langfristig ein Interesse an fairen Handelsbedingungen mit befreundeten Staaten haben, sagte Bugmann.