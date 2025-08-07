Die Branche soll aber mit kühlem Kopf reagieren, sagte Verbandspräsident Yves Bugmann der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag. Der Schweiz stünden als wirtschaftlich erfolgreiches Land noch einige Trümpfe zur Verfügung.
Bugmann nannte dabei etwa den Kauf von Energie, zusätzliche Investitionen von Schweizer Firmen in den USA oder die Hilfe bei der Ausbildung von Personal. Der Verband unterstützt nach eigenen Angaben den Bundesrat darin, eine bessere Lösung im beiderseitigen Interesse zu erreichen. Auch die USA müssten mittel- bis langfristig ein Interesse an fairen Handelsbedingungen mit befreundeten Staaten haben, sagte Bugmann.
Viele Uhrenfirmen hätten bereits im Frühling ihre Exporte in die USA erhöht, sagte der Verbandspräsident. Dadurch sei derzeit vielfach ausreichend Ware im amerikanischen Markt vorhanden. Sollte der Strafzoll in Kraft bleiben, würden die Unternehmen in den kommenden Wochen über Preisanpassungen nachdenken müssen.
(AWP)