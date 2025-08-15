Angriff auf Nachschub für Russland aus dem Iran

Der ukrainische Generalstab in Kiew berichtete zudem von einem Angriff auf den russischen Seehafen Olja im Delta der Wolga am Kaspischen Meer. Dort sei ein Schiff getroffen worden, das Munition und Drohnenbauteile aus dem Iran gebracht habe, schrieb das Militär auf Facebook. Von russischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.