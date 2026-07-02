In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen einen Brand, der von der Ölraffinerie in Kstowo, einer Stadt etwa 30 Kilometer südöstlich von Nischni Nowgorod, stammen soll. Die zum Ölkonzern Lukoil gehörende Verarbeitungsanlage ist eine der grössten in Russland.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion und setzt dabei seit Monaten auch auf Schläge gegen die russische Ölindustrie. Infolgedessen ist in Russland ein Treibstoffdefizit ausgebrochen./bal/DP/zb
(AWP)