Im russischen Gebiet Samara an der Wolga ist offiziellen Angaben nach ein Mann durch ukrainische Drohnenangriffe ums Leben gekommen. «Drei Personen wurden verletzt, darunter auch ein Kind», teilte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew mit. Es gebe Schäden an Wohnhäusern und an einem Industrieobjekt, schrieb er zudem, ohne genauere Angaben dazu zu machen. Dabei handle es sich um die Ölraffinerie in Sysran, berichtete das unabhängige Internetportal «Astra» nach Auswertung von Bildern und Videos aus sozialen Netzwerken. In der Anlage sind mehrere grosse Brände zu sehen.