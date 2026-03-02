Derweil berichtete das unabhängige Portal «Astra» von einem Brand im Ölterminal Schechsaris im Süden von Noworossijsk. Dieser sei mutmasslich durch die Drohnenangriffe hervorgerufen worden, hiess es. Schechsaris gilt als für Russland strategisch wichtiger Terminal zur Aufnahme, Lagerung und Verschiffung von Öl und Ölprodukten. Er spielt eine wichtige Rolle beim Ölexport über das Schwarze Meer. Ukrainische Drohnen haben Schechsaris bereits im November 2025 bei einem Angriff auf eine Militärbasis in Hafennähe beschädigt.