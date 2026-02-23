Vor dem vierten Jahrestag des russischen Einmarsches besteht die Ukraine auf Reparationen für die Kriegsschäden und die Opfer. «Ein Frieden ohne Folgen für den Aggressor stellt eine Einladung zur Wiederholung der Tat in unterschiedlichen Ecken der Welt dar», sagte der Leiter der Präsidialkanzlei, Kyrylo Budanow, bei einer Rede auf einer Konferenz («Justice Conference») in Kiew. Es wäre sonst ein Beispiel für alle autoritären Regierungen: «Überfalle, töte, zerstöre, und es wird dir nichts passieren.»