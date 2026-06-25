Merz an Moskau: Russland wird Krieg nicht gewinnen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte der Ukraine in Danzig die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands zu. Zugleich rief er dazu auf, in Verhandlungen über ein Ende des seit mehr als vier Jahren dauernden Krieges einzusteigen. «Russland wird diesen Krieg nicht gewinnen», sagte er. Europa und das transatlantische Bündnis seien bereit, noch mehr Druck auf die angeschlagene russische Wirtschaft auszuüben. «Wir senden heute eine klare Botschaft an Russland: Die Zeit ist da, um Verhandlungen aufzunehmen, die Frontlinie einzufrieren und das Töten zu beenden», sagte Merz.