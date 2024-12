Die Ukraine wird seit 2022 in beispielloser Weise aus dem vor allem westlichen Ausland mit Geld und Rüstungsgütern unterstützt. Im November hatte Schmyhal mitgeteilt, dass die Ukraine seit Beginn des russischen Einmarschs im Februar 2022 bereits mehr als 100 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 95 Milliarden Euro an Finanzmitteln aus dem Ausland erhalten habe. Ein grosser Teil davon sind Kredite.