Russland hatte zuvor deutlich geringere Angaben zu dem Beschuss gemacht. So schrieb der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, in der Nacht seien vier Schiffe auf See angegriffen worden. «Ein Mensch wurde getötet, der Matrose auf einem technischen Schiff», teilte er auf Telegram mit. Seinen Angaben nach sind die Schäden an Bord - unter anderem bei einem Tanker, der hochentzündliches Methanol geladen habe - gering. Es bestehe keine Gefahr, dass die Fracht auslaufe.