Ist die neue Stärke der Ukraine schon die Wende?

Ob das Erstarken der Ukraine mit ihren Drohnenattacken bereits eine Wende in dem seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Angriffskrieg bedeutet, ist unter Experten umstritten. Der deutsche Militärfachmann Carlo Masala äusserte sich bei einem Besuch in Südkorea skeptisch. «Ich bin noch zurückhaltend, ob das wirklich strategische Erfolge sind. Es wird in ganz vielem davon abhängen, ob die Ukraine in der Lage ist, diesen Druck weiter aufrechtzuerhalten», sagte er.