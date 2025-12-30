Trump wird aus dem eigenen Lager kritisiert

Trump bestätigte, dass Putin ihn über den angeblichen Drohnenangriff informiert habe. Er verwies in dem Zusammenhang darauf, dass er im Oktober keine Freigabe von Tomahawk-Waffen erteilt hatte, die die Ukraine erbeten hatte. Der Marschflugkörper hat eine hohe Reichweite und hätte die Ukraine in die Lage versetzen können, ihn bis tief in das russische Hinterland abzufeuern. Der US-Präsident sagte: Es sei eine Sache, offensiv zu sein, weil sie (Russland) offensiv gewesen seien. «Aber es ist eine andere Sache, sein Haus anzugreifen.»