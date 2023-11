Unter den Verletzten sei ein elfjähriges Mädchen, schrieb der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. In der ganzen Stadt seien Gebäude beschädigt worden. Die Angriffe begannen am frühen Morgen, der Luftalarm dauerte sechs Stunden. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge wurden 71 von 75 Drohnen abgeschossen. Die Zahl der abgeschossenen Drohnen änderte sie später auf 74, 66 davon in der Region Kiew und Umgebung. Dies sei auch der Effizienz mobiler Einheiten zu verdanken, sagte Luftwaffenchef Mykola Oleschuk: In der Regel sind das Pick-Ups, auf deren Ladefläche Maschinengewehre oder Flakkanonen stehen. Laut dem ukrainischen Energieministerium waren knapp 200 Gebäude in Kiew, darunter 77 Wohngebäude, nach dem Angriff ohne Strom.