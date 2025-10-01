In einer Mitteilung schrieb das Finanzministerium in Kiew, dass die Kreditgelder für Ausgaben in den Bereichen Soziales und Wiederaufbau, aber auch im Militärbereich verwendet werden können.
Die Nutzung eingefrorener russischer Mittel für den Bedarf der Ukraine stehe weiter auf der Tagesordnung bei Treffen mit europäischen Vertretern, sagte Finanzminister Serhij Martschenko gemäss der Mitteilung. Der Kreml hatte dies erst kürzlich als «Diebstahl» bezeichnet.
Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Mehr als 40 Prozent des ukrainischen Staatshaushalts werden mit ausländischen Mitteln bestritten. Die Europäische Union ist seit Kriegsbeginn im Februar 2022 nach Angaben aus Kiew zum grössten Geber direkter Haushaltshilfen für die Ukraine geworden./ast/DP/he
(AWP)