Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten Hilfen in dreistelliger Milliardenhöhe zugesagt - von militärischer und finanzieller Unterstützung bis hin zu Hilfe für Geflüchtete. Die EBRD wiederum hat vor allem Mittel zur Unterstützung der Realwirtschaft bereitgestellt - und will dies fortsetzen. «Wir werden uns an vorderster Front der internationalen Bemühungen zum Wiederaufbau des Landes engagieren, sobald die Zeit dafür ist da - und sie wird kommen», sagte Renaud-Basso./awe/DP/stk