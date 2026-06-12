Ukraine schneidet Nachschub zur Krim ab

Taktik der ukrainischen Armee in den vergangenen Wochen war es, die Krim zu isolieren und den russischen Nachschub zu stören. In der ablaufenden Woche seien alle drei Strassenverbindungen von der Südukraine auf die Halbinsel gestört worden, schrieb das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem jüngsten Bericht. Für die Bewohner der Krim ist Treibstoff mittlerweile auch mit Bezugsscheinen kaum noch zu bekommen. Da von der Krim viele zum Tanken über die Kertsch-Brücke ins anliegende russische Gebiet Krasnodar fahren, kam es auch dort Medienberichten zufolge bereits zu Engpässen bei der Kraftstoffversorgung.