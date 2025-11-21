Bei dem neuen 28-Punkte-Plan der USA geht es unter anderem darum, dass die ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk als faktisch russisch anerkannt werden sollen. Dazu soll die Ukraine qua Verfassung auf einen Beitritt zur Nato verzichten, die Grösse ihres Heers auf 600.000 Mann beschränken und atomwaffenfrei bleiben. Russland soll vergleichsweise geringe Zugeständnisse machen und unter anderem in der EU eingefrorenes Staatsvermögen nicht zurückbekommen. Dieses soll für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden. US-Präsident Donald Trump will, dass die Ukraine den Plan bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert./aha/DP/he