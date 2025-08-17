Trump will mit Selenskyj über mögliches Kriegsende sprechen

Die sogenannte «Koalition der Willigen», zu der neben Deutschland vor allem auch Frankreich und Grossbritannien gehören, will bei einer Videoschalte ihre Taktik absprechen vor einem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump in Washington an diesem Montag. Die Europäer wollen verhindern, dass Entscheidungen zum Nachteil der Ukraine getroffen werden. Trump will nach seinem Treffen mit Putin nun mit Selenskyj persönlich über Wege zur Beendigung des Krieges sprechen.