Das Gipfeltreffen werde als Plattform dienen, um Wege zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine im Einklang mit der Uno-Charta und dem Völkerrecht zu erörtern, schrieb der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auf X. Alle zum Gipfel eingeladenen Staaten hätten ihr Engagement für diese Grundsätze unter Beweis gestellt. «Ich bin sicher, dass jede friedliebende Nation der Welt an der Teilnahme an diesem Gipfel interessiert ist.» Die in der Uno-Charta verankerten Regeln schützten alle Nationen vor Angriffen und Gewalt. «Es liegt daher in unserer gemeinsamen globalen Verantwortung, sie durch konkrete Taten und nicht nur durch Worte zu schützen», schrieb Selenskyj weiter. Genau darum gehe es beim ersten Friedensgipfel in der Schweiz.