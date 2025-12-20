Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich seinerseits damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt derzeit unrealistisch ist. Die USA seien da konsequent, sagt er. Das in der ukrainischen Verfassung festgehaltene Ziel eines Nato-Beitritts will er allerdings nicht aufgeben. Das machte er am Donnerstag bei seinem Besuch in Brüssel klar. Als vorläufige Alternative brachte Selenskyj zudem einen schnellen EU-Beitritt ins Spiel. Auch die EU-Mitgliedschaft sei ein Teil der Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus geopolitischer Sicht.