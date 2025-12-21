Der Nato-Chef lobt Trumps Einsatz

Nato-Generalsekretär Mark Rutte lobte vor allem die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. «Trump ist in dieser Frage absolut engagiert. Er ist darauf fokussiert, diesen Krieg zu beenden», sagte der Nato-Chef der «Bild am Sonntag». Trump sei der Einzige, der Kremlchef Putin an den Verhandlungstisch habe bringen können - und der Einzige, der Putin am Ende zu einem Friedensschluss zwingen könne: «Dafür zolle ich ihm grossen Respekt.