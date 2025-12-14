Die Ukraine will mit diesen Gegenangriffen im russischen Angriffskrieg auch Stärke demonstrieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte vor seiner Reise nach Berlin zu neuen Verhandlungen für ein Ende russischen Angriffskrieges, dass Kiew seine Position behaupte. Er wird heute oder morgen zu den Gesprächen mit US-Vertretern und Europäern erwartet. Die Ukraine wehrt sich inzwischen seit fast vier Jahren gegen die russische Invasion.