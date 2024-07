Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht erneut gegenseitig mit Drohnen angegriffen. «Es gibt Schäden an einem örtlichen Kraftwerk», schrieb der Gouverneur des zentralrussischen Gebietes Orjol, Andrej Klytschkow, bei Telegram. Zwei Drohnen seien im Kreis Glasunowka abgeschossen worden. Medienberichten zufolge gab es auch Schäden an Umspannwerken im Gebiet Belgorod.