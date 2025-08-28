Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in der Nacht zwei weitere Raffinerien in Russland getroffen: eine im südrussischen Gebiet Krasnodar, eine im Wolgagebiet Samara. Den Angriff auf die Raffinerie in der Ortschaft Afipski bestätigte der operative Stab des Gebiets Krasnodar auf Telegram. Der Brand sei am Morgen gelöscht worden, 63 Feuerwehrleute und 26 Löschfahrzeuge hätten daran mitgewirkt, hiess es. Angaben zum Ausmass der Schäden gab es nicht. Die Anlage in Afipski steht mit einer Verarbeitungsmenge von etwa sieben Millionen Tonnen Öl und Gaskondensat pro Jahr auf Rang 21 der russischen Raffinerien.