Die Ukraine hat eigenen Angaben nach 2023 trotz ständiger russischer Luftangriffe die Herstellung von Rüstungsgütern stark erhöht. «Insgesamt haben wir in diesem Jahr unsere Produktion verdreifacht», sagte Olexander Kamyschin, Minister für strategische Industrien, am Mittwoch vor Journalisten in Kiew. Knapp ein Drittel des Wirtschaftswachstums von 4,9 Prozent sei durch Rüstungsbetriebe generiert worden. Insgesamt seien in den gut 500 zumeist privaten Unternehmen derzeit rund 300 000 Arbeiter beschäftigt.

27.12.2023 20:17