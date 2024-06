Russland verlangt Truppenabzug

Von einem Scheitern mochte Amherd, die den Gipfel auf Bitte der Ukraine organisiert hatte, nicht sprechen. Es sei das erste Mal seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine vor zweieinhalb Jahren, dass sich eine so grosse Zahl an Staats- und Regierungschefs aus allen Kontinenten mit dem Friedensprozess befasst hätten. Es gebe gemeinsame Ideen für einen fairen und andauernden Frieden.