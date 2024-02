Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sprach von einem «ziemlich optimistisches Zeichen», dass der Entwurf durch den Senat gegangen sei. «Jetzt ist es an der Zeit, dass das Repräsentantenhaus auf die gleiche Weise handelt.» Wenn die USA das nicht hinbekämen, sende dies nicht nur an Verbündete und Partner, sondern auch an potenzielle Gegner das Signal, dass man sich auf die USA nicht verlassen könne, dass die USA nicht daran interessiert seien, eine führende Rolle in der Welt zu spielen, und sie nicht in der Lage seien, ihre Verpflichtungen gegenüber Verbündeten und Partnern einzuhalten./gei/DP/ngu