US-Regierung dringt seit Monaten auf Freigabe

Johnson entschied sich nach langem Hin und Her, das Paket in mehrere Teile aufzuspalten und separat über die Hilfen für die Ukraine, Israel und den Indopazifik abstimmen zu lassen. Mit der Umwandlung eines Teils der Hilfen für die Ukraine in ein Darlehen will Johnson den Republikanern seiner Fraktion entgegenkommen, die die Hilfen kritisch sehen oder ablehnen. Das Paket enthält auch etwas mehr als neun Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe für verschiedene Regionen, darunter den Gazastreifen und das Westjordanland, was eine Forderung der Demokraten war.