Der frühere ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak hat über einen Anwalt den Vorwurf der Geldwäsche zurückweisen lassen. «Ich kann sagen, dass der Vorwurf der Geldwäsche meiner Meinung nach unbegründet ist, denn man muss wohl kein professioneller Jurist sein, um sich zu fragen: Wessen Geld hätte Jermak bei irgendeinem Bauprojekt waschen sollen?», sagte Rechtsanwalt Ihor Fomin dem öffentlichen Rundfunksender Suspilne.