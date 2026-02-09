Zudem soll es bei dem Ministertreffen den Angaben zufolge auch um die Frage gehen, wie die EU nach einem möglichen Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland die Überwachung des Waffenstillstands unterstützen könnte. Ein federführend von den USA erarbeitetes Konzept sieht vor, die etwa 1.200 Kilometer lange Kontaktlinie vor allem mit unbemannten Hightech-Systemen zu bewachen. Dabei würde es sich zum Beispiel um Drohnen, aber auch um bodengestützte Systeme handeln. Eine grosse Truppenpräsenz direkt an der Kontaktlinie wäre dann vermutlich nicht erforderlich./aha/DP/jha