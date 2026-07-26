Direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, bei denen zuletzt die USA vermittelt hatten, liegen derzeit auf Eis. Ein baldiger Frieden ist nicht in Sicht. Mit Blick auf ein bevorstehendes Treffen Selenskyjs mit US-Präsident Donald Trump zeigte sich der Kreml wenig optimistisch über eine mögliche Friedenslösung. «Wir haben etwas von neuen Friedensformeln gehört», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Man werde diese Vorschläge mit der Zeit erfahren. «Alles Weitere hängt davon ab, ob diese unseren Interessen entsprechen», wurde er von der Staatsagentur Tass zitiert.