US-Präsident Donald Trump will mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zusammenarbeiten, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Er habe gerade «ein sehr gutes und produktives Telefongespräch» mit Erdogan gehabt, teilte Trump am Vormittag (Ortszeit) auf der Online-Plattform Truth Social mit. Dabei ging es seinen Angaben zufolge unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch um die Situation in Syrien und im Gazastreifen.