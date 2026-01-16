Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington versucht ein Friedensabkommen zwischen den Kriegsgegnern zu vermitteln. Bei grundsätzlichen Fragen wie einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine und russischen Gebietsansprüchen sind die Positionen Moskaus und Kiew jedoch weit voneinander entfernt. Russland beharrt bislang auf seinen Maximalforderungen, die auf eine Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen./ast/DP/nas