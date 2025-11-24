In der US-Mitteilung hiess es weiter, alle Hauptanliegen der Ukraine seien während des Treffens umfassend behandelt worden. Diese umfassen demnach:
* Sicherheitsgarantien
* Langfristige wirtschaftliche Zukunftsperspektiven
* Schutz der Infrastruktur
* Freie Schifffahrt
* Politische Souveränität
US-Aussenminister Marco Rubio hatte sich in Genf gemeinsam mit Präsident Donald Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Daniel Driscoll, einem Staatssekretär im Pentagon, mit der ukrainischen Delegation getroffen. Das Treffen sei mit dem gemeinsamen Verständnis beendet worden, dass auf dem Weg zur Beendigung des russischen Angriffskriegs ein bedeutender Schritt nach vorne gemacht worden sei./ngu/DP/zb
(AWP)