Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie auch immer wieder Ziele im russischen Hinterland an. Der ukrainische Generalstab meldete, dass erneut eine Ölraffinierie im russischen Gebiet Samara mit Drohnen beschossen und getroffen worden sei. Dort gab es bereits zuletzt Angriffe und Brände. Einen Schlag gegen eine Ölraffinierie habe es auch im russischen Gebiet Krasnodar gegeben. Eine Bestätigung von russischer Seite gab es zunächst nicht.