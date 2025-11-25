56 Schiffe auf der Strafliste
Selenskyjs Präsidentenbüro veröffentlichte die Liste der 56 Getreideschiffe mit deren Eignern. Den Schiffen wurde das Anlaufen ukrainischer Häfen untersagt, auch jede Geschäfte unter Verwendung dieser Frachter sind verboten. Die meisten Schiffe fahren demnach unter russischer Flagge, einige auch unter der Flagge Panamas oder anderer Staaten.
In den von russischen Truppen besetzten Gebieten im Süden der Ukraine wird weiter Getreide angebaut, das Russland auch in andere Länder exportiert. Genutzt werden dazu Häfen auf der Krim und an der russischen Südküste. Die Ukraine spricht von gestohlenem Getreide. Ihre eigenen Agrarausfuhren laufen über Odessa und die Häfen im Donau-Delta./fko/DP/he
(AWP)