Die Ukraine soll über eine neue tschechische Initiative gelieferte Artilleriegeschosse ohne Einschränkungen auch gegen militärische Ziele in Russland nutzen können. «Tschechien hat kein Problem damit, dass die Ukraine sich gegen einen Aggressor verteidigt, der versucht, die Staatlichkeit zu zerstören - auch durch Angriffe, die zwangsläufig auf russischem Territorium stattfinden müssen», sagte der tschechische Aussenminister Jan Lipavsky am Donnerstag am Rande eines Nato-Aussenministertreffens in Prag. Er betonte, dass der Grossteil der geplanten Munitionslieferungen über sein Land laufen werde.