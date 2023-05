11.28 Uhr - Großbritannien hat einem Insider zufolge mehrere Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ "Storm Shadow" an die Ukraine geliefert. Zuvor hat dies der US-Nachrichtensender CNN ebenfalls unter Berufung auf mehrere hochrangige westliche Regierungsvertreter berichtet. Das Verteidigungsministerium in London will sich nicht dazu äußern. In der vergangenen Woche hatte eine von Großbritannien angeführte Gruppe europäischer Länder Unternehmen um Interessenbekundungen für die Lieferung von Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 km an die Ukraine gebeten. Noch am Dienstag hatte die britische Regierung erklärt, dass noch keine endgültige Entscheidung über die Lieferung der Waffen getroffen worden sei. Der Staatengruppe sollen neben Großbritannien auch die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Schweden angehören.