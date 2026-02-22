Bei neuen russischen Drohnen- und Raketenangriffen sind in der Ukraine nach Angaben von Behörden mindestens ein Mensch getötet und 15 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch vier Kinder, teilte die Verwaltung des Kiewer Gebiets mit. «Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung, auch normale Wohngebäude wurden beschädigt, und es gab Schäden an der Eisenbahn», teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Bei dem Toten im Kiewer Gebiet handelte es sich Behörden zufolge um einen 49 Jahre alten Mann.