Grossbritanniens Verteidigungsminister John Healey will die Details heute beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel vorstellen, das er gemeinsam mit dem geschäftsführenden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius leitet. Erwartet werden Vertreter von rund 50 Nationen, unter anderem auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow. Zuletzt hiess es in Militärkreisen, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in grosse militärische Schwierigkeiten geraten dürfte, wenn Partner nicht weitere Militärhilfen zusagen.