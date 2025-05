Trump verspricht eine «grosse Woche»

Putin bot der Ukraine daraufhin in einem nächtlichen Auftritt vor Journalisten direkte Friedensgespräche «ohne Vorbedingungen» an. Diese sollen nach seinem Willen bereits am Donnerstag in Istanbul beginnen. «Diejenigen, die wirklich Frieden wollen, können nicht dagegen sein.» Die Türkei zeigte sich bereit, die von Russland vorgeschlagenen Gespräche auszurichten.