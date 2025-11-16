Gaslieferungen sollen im Januar beginnen

Selenskyj erklärte, dass bereits im Januar US-Flüssiggas über bestehende Leitungen aus Griechenland in die Ukraine gepumpt werden solle. Russland zerstöre immer wieder ukrainische Gasdepots, sagte er und dankte Griechenland sowie US-Präsident Donald Trump für die Unterstützung beim Ausbau des Erdgas-Korridors. Bereits vor seiner Ankunft in Griechenland hatte Selenskyj den Umfang der geplanten Lieferungen in diesem Winter auf zwei Milliarden Euro beziffert. Beide Regierungschefs äusserten zudem den Wunsch, dass Griechenland sich nach dem Krieg am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt./tt/DP/he