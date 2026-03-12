Selenskyj verspricht mehr Schutz für rumänische Minderheit

Ferner unterzeichneten Selenskyj und Dan ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft. Selenskyj sicherte zudem mehr Schutz für die rumänische Minderheit in seinem Land zu, nachdem Rumänien seit Jahren mehrfach Missstände in diesem Bereich beklagt hatte. Selenskyj wollte seine Visite in Rumänien mit einem Abstecher zum Luftwaffenstützpunkt Borcea bei Fetesti im Südosten des Landes beenden, wo auch Ukrainer an F-16-Kampfjets ausgebildet werden./kl/DP/mis