Nur Schätzungen zu militärischen Verlusten

Verlustzahlen unterliegen auf beiden Seiten der Geheimhaltung. Schätzungen gehen für die ukrainische Seite von mehr als 190.000 Toten und Vermissten aus. Auf der russischen Seite werden die unwiederbringlichen Verluste bereits auf mehr als 350.000 geschätzt. Die Vereinten Nationen gaben dabei mit Stand Mai die Zahl der getöteten Zivilisten mit etwas mehr als 16.100 an.