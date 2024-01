Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren eine russische Invasion ab. Ursprünglich war bereits am vergangenen Mittwoch ein Gefangenenaustausch geplant. An diesem Tag war jedoch ein Transportflugzeug der russischen Armee nahe der russischen Stadt Belgorod mutmasslich von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen worden. Moskau erklärte, dass 65 ukrainische Kriegsgefangene bei dem Absturz umgekommen seien. Kiew zog in der Folge in Zweifel, dass ukrainische Kriegsgefangene an Bord gewesen sein sollen und forderte eine internationale Untersuchung des Vorfalls./ast/DP/nas