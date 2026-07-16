Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die von Russland betriebene Invasion. Verlustzahlen unterliegen auf beiden Seiten der Geheimhaltung. Über die Zählung von öffentlichen Nachrufen und anderen Daten wird die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite auf etwas über 200.000 geschätzt. Die russische Armee hat nach der gleichen Vorgehensweise bereits rund 350.000 Soldaten verloren./ast/DP/stk