In Zusammenarbeit mit Forschenden der University of North Carolina und der University of Chicago in den USA hat er ein Modell entwickelt, das Verluste während Konflikten schätzen kann. Die Ergebnisse des wurden in der neusten Ausgabe des Fachblatts "Pnas Political Science" veröffentlicht. Das Modell interpoliert Verlustzahlen verschiedener Quellen und berechnet einen Mittelwert.