Er hätte sich auch in die Vereinigten Staaten begeben sollen, die ebenfalls Mitglied sind, aber dazu sei es bisher nicht gekommen. Dieses Treffen sei immer noch geplant, aber noch nicht terminiert, sagte der Aussenminister und betonte die «sehr engen» Beziehungen zu Washington. Der Minister gab jedoch an, er habe sich bei den Gesprächen über den Russland-Ukraine-Krieg in Genf in diesem Jahr mit den amerikanischen Unterhändlern Jared Kushner und Steve Witkoff unterhalten.