Das EDA stehe mit allen Parteien in Kontakt und biete kontinuierlich seine guten Dienste an, um einen Weg zum Frieden zu finden. Dieses Angebot sei bei den Gesprächen letzte Woche in Kiew und Moskau erneut bekräftigt worden. Das Schweizer Aussendepartement stehe den Parteien zur Verfügung, um Gespräche zu erleichtern und Treffen in der Schweiz zu organisieren.